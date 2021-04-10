تعليمات من مصرف الرشيد بشأن شراء الوحدات السكنية في بسماية

2021/04/10 | 12:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدار الدفعة الأولى هي 10% (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، صدور التعليمات الجديدة الخاصة بشراء وحدة سكنية في مجمع بسمايا السكني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مقدار الدفعة الأولى هي 10% من قيمة الوحدة السكنية، أمّا مدة القرض فأصبحت 25 سنة".

ودعا كافة الراغبين بالشراء من الموظفين والمواطنين إلى "مراجعة فروع المصرف، والتي سيُعلن عنها لترويج طلباتهم".

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