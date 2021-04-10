بغداد: انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب

2021/04/10 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انطلق المؤتمر العلمي الدولي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب، السبت، بحضور رئبس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء.

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وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلفى "ناس" نسخة منه، (10 نيسان 2021)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء قد وصلوا الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، لحضور المؤتمر".

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