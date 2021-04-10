"خرق آخر".. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم

2021/04/10 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران السبت، عن تشغيل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد في منشأة نطنز النووية، حسب ما أفادت وكالة فارس.

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