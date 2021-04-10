الصحة: العراق لايزال في الموجة الثانية لكورونا

2021/04/10 | 12:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، أنَّ عزوف المواطنين عن تلقّي لقاحات مكافحة كورونا على الرغم من توفرها، يقلل من خطوات الإسراع نحو تحقيق المناعة المجتمعيَّة من الجائحة والقضاء عليها.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح صحفي إنَّ "العراق لايزال في الموجة الثانية لكورونا ولم يتعرَّض إلى موجة ثالثة أو رابعة كما حدث في بعض الدول".

وعزا التميمي "ارتفاع الاصابات المسجلة ضمن الموقف الوبائي إلى ضعف التزام المواطنين بالتعليمات الوقائيَّة، مع عودة الفعاليات المجتمعيَّة والتجمعات الانتخابيَّة وحفلات تخرج الطلبة والمناسبات الدينيَّة ومجالس العزاء وحفلات الزفاف وفتح الأسواق والمولات".

وذكر التميمي أنَّ "الوزارة صنَّفت بعض المدن في بغداد مثل مدينة الصدر والشعلة والحريَّة والكاظميَّة والشعب والشورجة وجميلة وسوق الغزل ومناطق أخرى، فضلا عن مدن في محافظة البصرة واقليم كوردستان وعدد من المناطق الريفيَّة بمناطق عالية الخطورة".

وسجل العراق خلال اليومين الماضيين قرابة 16 الف إصابة بكورونا، وهي نسب لم يسجلها منذ انطلاق الجائحة، ما دفع الجهات الصحيَّة إلى التحذير مؤخرا من “كارثة وبائيَّة”، مع إمكانيَّة انهيار القطاع الصحي في حال ارتفاع الإصابات أكثر.

PUKmedia وكالات

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