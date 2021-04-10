2021/04/10 | 12:15 - المصدر: عين العراق

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السبت 10 أبريل 2021 | 12:11 مساءً

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السلطات البحرينية تعتقل أقارب سجناء سياسيين تظاهروا للإفراج عن ذويهم

كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، عن اعتقال السلطات البحرينية لأفراد عائلات سجناء سياسيين بارزين في البحرين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم.

وأوضحت المصادر أن السلطات استدعت “جعفر رمضان” و”رمضان عيسى” للاستجواب يوم 6 أبريل/نيسان الحالي بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن “محمد رمضان”.



وبعد إطلاق سراحهما مؤقتا في ذلك اليوم، تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة “سماهيج” في الساعات الأولى من أمس الجمعة بتهم تتعلق بتجمع غير قانوني.

وذكر البيان أن التجمعات غير المرخصة لأكثر من 5 أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، واعتبر ذلك انتهاكا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقالت النيابة العامة البحرينية مؤخرا إنه تم رفع الحد الأقصى للعقوبة على التجمعات غير المرخصة إلى السجن 3 سنوات وغرامة تبلغ 5 آلاف دينار بحريني (أكثر من 13 ألف دولار)، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

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