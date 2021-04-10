القاضي زيدان: القضاء ركن من أركان الدولة وجزء مهم من مقومات المجتمع

2021/04/10 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن القضاء ركن من أركان الدولة وجزء مهم من مقومات المجتمع.وقال زيدان في كلمة أثناء مباركته للمتخرجين الجدد من […]

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