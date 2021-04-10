بارزاني في بغداد للقاء الرئاسات الثلاث

2021/04/10 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد للقاء الرئاسات الثلاث.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “البارزاني وصل إلى بغداد على رأس وفد كردي رفيع”.وأضاف […]

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