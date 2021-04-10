مداهمة الامن الوطني لاوكار تجار المخدرات في بغداد.. تبادلا اطلاق النار (فيديو)

2021/04/10 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن جهاز الامن الوطني، السبت، اعتقال اثنين من تجار المخدرات شرق العاصمة بغداد.

وبحسب مقطع مصور، اطلع عليه NRT عربية (10 نيسان 2021)، فقد داهمت قوة من عناصر الامن الوطني، وكرا لتجار المخدرات وتمكنت من ضبط بعض الممنوعات والتي تمت مصادرتها في وقت لاحق.

وشهدت عملية المداهمة تبادل لاطلاق النار بين تجار المخدرات والقوة الامنية المداهمة، قبل ان تفرض الاخيرة سيطرتها على الموقف وتقوم باعتقال المطلوبين.

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