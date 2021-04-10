انطلاق عملية أمنية جنوب غرب سامراء

2021/04/10 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، الجمعة، عملية مسح وتفتيش في منطقة المرسلات جنوب غرب مدينة سامراء.

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