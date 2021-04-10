2021/04/10 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني جردت ملكة جمال، بابوا نيو غينيا من تاجها بعد مشاركة مقطع فيديو لها وهي ترقص على “تيك توك”، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.وواجهت لوسي ماينو البالغة من العمر 25 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب فيديو على “تيك توك”..



ملكة جمال تجرد من لقبها المركز الخبري الوطني.

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