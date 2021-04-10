2021/04/10 | 13:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتَسَلم راية بغداد عاصمة الشباب العربي لسنة 2021

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن العراق تَسَلم راية بغداد عاصمة الشباب العربي لسنة 2021.

وذكرت الوزارة في بيان أن “فعاليات “تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019″ اختتمت وتسلم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال راية بغداد عاصمة الشباب العربي 2021 من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية سهام العيادي ، على هامش حفل أُقيمَ بالمناسبة بالمركز الثقافي والرياضي للشباب في العاصمة تونس”.

واوضحت ان “الحفل شهد حضور الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى وسفير جمهورية العراق بتونس ماجد اللجماوي والوفد المرافق لهم و وجمهور غفير من ممثلي المنظمات والهيئات الشبابية العربية”.

وعبر الوزير درجال في كلمة له بالمناسبة عن “سعادته بهذه الملتقيات وما يشكله العنوان من أهمية بالغة لمدننا وشبابنا وتحفيزهم للإبداع والعمل والتضامن الشبابي، فضلاً عن أهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الشباب العربي في بناء حاضر ومستقبل الأوطان وتحقيق التنمية المستدامة”.

واكد درجال في كلمته ان “بغداد العرب ستكون على عهدها مضيف مشرع الأبواب أمام الشباب العربي وطروحاتهم وافكارهم”.

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