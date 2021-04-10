صالح لأبو الغيط: استقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها

2021/04/10 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، إن استقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقك ومصالح شعوبها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “صالح استقبل الأمين […]

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