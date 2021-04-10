طيران القوة الجوية يدمر وكراً للارهابيين ويقتل عدداً من الدواعش في جبال حمرين

2021/04/10 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، أن طيران القوة الجوية، دمر وكراً للإرهابيين وقتل عدداً من الدواعش في جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان أن “طيران القوة الجوية من خلال طائرات F_16 العراقية ، وجه ضربة جوية غرب سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة”.

واوضحت ان “الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين وقتل عدد منهم داخل هذا الوكر، وقد شاهد الأبطال في طيران القوة الجوية عناصر من عصابات داعش الإرهابية وهم يحاول التخفي داخل هذا الوكر قبل هذه الضربة”.

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