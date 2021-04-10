إيران تسجل 193 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة

2021/04/10 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم

السبت، تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا، ووفاة 193 شخصا اخرا خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما

سادات لاري، إنه "تم خلال ال

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