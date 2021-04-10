الكاظمي: العراق يواجه نوعاً آخر من الإرهاب يتمثل بالفساد والسلاح المنفلت والتدخل الأجنبي

2021/04/10 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي في

المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة

الإرهاب الذي عقد اليوم السبت:

اشيد بدور جهاز مكافحة الارهاب الذي

كان بمستوى الطموح والمسؤ

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