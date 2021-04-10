النساء المتسامحات: - نضال الصالح

2021/04/10 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نضال_الصالح رن جرس الهاتف بعد منتصف الليل بقليل وكنت نائما.



رفعت السماعة وقلت لنفسي " لعله خير " .



سمعت امرأة تبكي بحرقة ولم أعرف في البداية من تكون.



بدأت تتكلم وكلماتها مخلوطة بالشهقات فعرفتها، هي صديقة وزوجة لصديق.



بدأت دقات قلبي تتسارع لتحسبي بأن أمرا جللا قد حدث، فسألتها ما الذي حدث .



قالت وهي تبكي : " زوجي ضربني ".



سالتها كيف ضربك؟ فلم أحلم بأن يقوم صديقي المثقف بضرب زوجته المثقفة وظننت أن في الأمر خطأ ......





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