2021/04/10 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أكد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، قرب غلق ملف مستحقات الفلاحين في البلاد.وقال الجبوري في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “ملف مستحقات الفلاحين قريب جداً من الغلق لاستمرار تسليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة: ملف مستحقات الفلاحين سيغلق قريباً المركز الخبري الوطني.

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