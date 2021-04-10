النقل تسجل هزة أرضية في أربيل

2021/04/10 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت وزارة النقل، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة (3،2) درجة شمال مركز محافظة اربيل ”.وقالت الوزارة في بيان تلقاه” المركز الخبري الوطني” إن “مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد […]

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