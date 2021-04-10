إصابة شرطي بتفجير مزدوج استهدف فوج شرطة الطوارئ في صلاح الدين

2021/04/10 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، بإصابة عنصر أمني، اثر تفجير مزدوج جنوب سامراء.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "منتسباً في فوج شرطة الطوارئ بمحافظة صلاح الدين، اصيب اثر تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على تجمع للعناصر الأمنية في ناحية المعتصم جنوب شرقي سامراء".

وبين ان "المصاب نقل على الفور إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".

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