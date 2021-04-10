الشروع باعمار كنيسة مهدمة ودير للارمن شمال الموصل

2021/04/10 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن الشروع باعمار كنيسة ودير يعودان لطائفة الارمن في ناحية القوش شمال الموصل .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء /نينا/ ان "احدى شركات الاعمار في وزارة الاعمار والاسكان بالتعاون مع الجهد الهندسي في بلديات المحافظة باشرت باعمار كنيسة الارمن والدير بعد ان طالهما اجرام داعش الارهابي "واضاف الجبوري ان"مدة الاعمار حددت من قبل الشركة بمدة لاتقل عن (تسعة)اشهر ومن مبالغ اعمار المناطق المتضررة بمحافظة نينوى"/انتهى

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