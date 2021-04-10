وزير الثقافة وحشد من المثقفين يشاركون بتشييع الفنان بلاسم محمد الى مثواه الأخير

2021/04/10 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شارك وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم الى جانب حشد من الفنانين والمثقفين صباح اليوم السبت ،في مراسم تشييع الفنان التشكيلي الكبير بلاسم محمد، من أكاديمية الفنون الجميلة الى مثواه الأخير.وكان الفنان بلاسم محمد، توفي امس إثر جلطة دماغية مفاجئة.يشار الى أن الفنان بلاسم محمد مولود في الكوفة بمحافظة النجف عام 1954، أكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة- بغداد عام 1975 فرع الكرافيك والخط العربي، ثم أكمل نفس الاختصاص فرع الكرافيك في كلية الفنون الجميلة- بغداد.ومنذ بداياته في اوائل السبعينيات، وبينما كان طالبا في معهد الفنون الجميلة، عمل بلاسم محمد مع الرعيل الاول في رئاسة تحرير"مجلتي" و"المزمار" للاطفال والفتيان والتي تحولت الى مؤسسة تحمل اسم"دار ثقافة الاطفال"، حيث كان كبير مصممي مطبوعات الدار.وفي بداية الثمانينات انشأ مع مجموعة من الفنانين، رحيم ياسر وعلي المندلاوي وسهام كوركيس، أول مؤسسة خاصة، غير حكومية، متخصصة بفن التصميم في العراق حملت اسم"أدد" التي اعدت وقتذاك قفزة فنية راقية في مجال التصميم الطباعي التجاري./انتهى9

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