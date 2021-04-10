لا نثق باعلان انسحاب القوات الاميركية من العراق +فيديو

2021/04/10 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، الشيخ كاظم الفرطوسي، استبعد انسحاب القوات الاميركية من العراق، معتبراً أنها ضجيجاً دون افعال....

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