نائب: الحكومة عاجزة عن ضبط الاسعار وانقاذ الفقراء.. وهذا دليل فشلها!

2021/04/10 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب حسن سالم من كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق، السبت، ان الحكومة فاشلة وعاجزة عن معالجة غلاء المواد الغذائية والضحية هو المواطن.

وقال سالم في بيان تلقى موقعNRT عربية نسخة منه، اليوم (10 نيسان 2021)، ان "الحكومة فاشلة وعاجزة ولم تعالج مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي نفذته جهات مستفيدة على حساب الفقراء".

واضاف، ان "حماية المنتوج المحلي يجب ان لا يكون على حساب الطبقات الفقيرة حيث ان اغلب أفراد الشعب العراقي شعر اليوم بارتفاع اسعار الفواكه والخضروات".

واوضح، انه "يجب أن تقوم الحكومة بإجراءات جادة و سريعة من خلال فتح منفذ الشلامجة، من أجل زيادة المعروض من المواد الغذائية لتقليل الأسعار التي ستنقذ الفقير بشئ بسيط من معاناته الاقتصادية.

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