2021/04/10 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي: الإرهاب أصبح تحديا عالميا والعراق ساهم في مواجهة هذا التحدي.

– الكاظمي: العراقيون ساعدوا العالم في التخلص من شبح الإرهاب .

– الكاظمي: أمامنا أنواع أخرى من الإرهاب وهي ضبط السلاح المنفلت ومنع التدخل الأجنبي.

– الكاظمي: نحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب المتمثل بضبط الحدود والمنافذ الحدودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: العراقيون ساعدوا العالم في التخلص من شبح الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: العراقيون ساعدوا العالم في التخلص من شبح الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).