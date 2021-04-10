الديوانية.. مشاريع استراتيجية زراعية وحيوانية

2021/04/10 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية- واع - فرحان الزيادي حققت محافظة الديوانية الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية والحيوانية نتيجة المشاريع الاستراتيجية واستخدام التقنيات العلمية المتطورة في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.وقال مدير زراعة المحافظة المهندس حسن علي مطر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة وصلت الى مراحل الاكتفاء الذاتي في 26 محصولاً زراعياً ومن ضمنها إنتاج بيض المائدة الذي يصل إنتاجه بحدود مليون و 200 ألف بيضة يومياً و17 طناً من الدجاج شهرياً ،وكذلك آلاف الأطنان من الأسماك المختلفة الأنواع "،مشيراً الى أن "الديوانية تشتهر بزراعة محصول الشلب بنوعيه العنبر والياسمين وبمساحة 155ألف دونم للموسم الواحد بالإضافة الى الحنطة التي خصصت لها للموسم الحالي 500 ألف دونم ،والشعير 95 ألف دونم" .وأضاف أن "المحافظة تمتلك محطة أبقار الحليب ،التي يبلغ إنتاجها خمسة آلاف طن يومياً من الحليب مع إنشاء معمل خاص بمنتوجات الألبان ومحطة أخرى لإنتاج شتول الفواكه من التين والرمان والعنب والمشمش ،التي تباع للمواطنين بأسعار مناسبة" .وتابع مطر أن "مشاريع النخيل تحتل مساحات تزيد عن آلاف الدونمات وتم اعتماد الزراعة النسيجية ،حيث يتم تصدير التمور للخارج ، وكذلك زراعة محاصيل الخضراوات من الطماطم والخيار والرقي والباذنجان واللهانة وغيرها ، مع إنتاج العسل ومن خلال 350 منحلاً حيث يصل إنتاجها الى أكثر من 60 طناً سنوياً"،موضحاً أنه "يتم تصدير العديد من المحاصيل الزراعية والمنتوجات الحيوانية الى المحافظات الأخرى ".من جانبه طالب رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة محمد كشاش الجهات المختصة بـ"الإسراع في إقرار الديوانية عاصمة العراق الزراعية ،وحماية المنتوح الوطني من المحاصيل المتوفرة محلياً ومنع الاستيراد الخارجي لها" .وأكد في حديثه الى وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الديوانية تعتمد بشكل أساسي على الزراعة ،حيث يعمل فيها 65% من سكان المحافظة وهي تفتقر الى الموارد الاقتصادية وخط الفقر فيها يصل الى48% ".وبين أن "المحافظة تتميز بأرضها الخصبة وتوفر المياه والأجواء المشجعة على الزراعة ،فيما تعتمد المديرية طرق الزراعة الحديثة وتوفر البذور والأسمدة والمبيدات للارتقاء بالمنتوج المحلي".

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