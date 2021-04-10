القضاء يخاطب البرلمان لرفع حصانة نائب متهم بشبهات فساد (وثيقة)

2021/04/10 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطب مجلس القضاء الاعلى، السبت، مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب كريم عفتان أحمد المتهم بشبهات فساد.

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وأظهرت وثيقة، حصل عليها "ناس"، (10 نيسان 2021)، أن "القضية المرقمة ۹۱ق/۲۰۲۰ والخاصة بوجود فساد إداري ومالي ورشاوى من خلال توقيع عقود وزارة الكهرباء الخاصة بمحطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والمتهم بها عضو مجلس النواب كريم عفتان أحمد وفق القرار ۱۹۰ لسنة ۱۹۸۳، تتطلب رفع الحصانة عن النائب المذكور وبعد أن استكملت المحكمة إجراءاتها".

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