التجارة تعتزم توزيع حصتين من البطاقة التموينية خلال رمضان

2021/04/10 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، أن الحكومة جادة في استقرار ملف البطاقة التموينية خلال الفترة المقبلة، فيما أعلنت عزمها توزيع حصتين خلال شهر رمضان المبارك.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية، ان “الوزارة استلمت مبالغ مالية لتوزيع الحصة الرمضانية، التي شارفنا على انتهاء 80% منها، وستوزع خلال الأسبوع الجاري”، مبينا ان …

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