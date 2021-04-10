كلمة الكاظمي في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب

2021/04/10 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، كلمة في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب، فيما أشاد بدور جهاز مكافحة الارهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد “خوارج العصر” عصابات داعش الارهابية.وقال الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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