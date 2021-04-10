الطيران العراقي يقتل إرهابيين بضربة جوية في حمرين

2021/04/10 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذت طائرات F16 العراقية، ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين، اسفر عن تدمير وكر وقتل عدد من الارهابيين.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية من خلال طائرات F16 العراقية، ضربة جوية غرب سلسلة …

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