التميمي يكشف عن الأحياء والمدن العراقية المصنفة عالية الخطورة من حيث تفشي كورونا

2021/04/10 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي، عن الأحياء والمدن الأكثر خطورة من حين تفشي وباء كورونا في العراق.

وقال التميمي ان الوزارة صنفت بعض المناطق في بغداد ومن بينها مدينة الصدر والشعلة والحرية والكاظمية والشعب والشورجة وجميلة وسوق الغزل، فضلا عن مدن في محافظة البصرة وإقليم كردستان، وعدد من المناطق الريفية، صنفتها مناطق عالية الخطورة، مضيفا ان ارتفاع أعداد المصابين مؤخرا يعود الى ضعف التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، مع عودة الفعاليات المجتمعية والتجمعات الانتخابية وحفلات تخرج الطلبة والمناسبات الدينية ومجالس العزاء وغيرها.

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