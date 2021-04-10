تراجع طفيف بإصابات كورونا في محافظة النجف

2021/04/10 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت (10 نيسان 2021)، تسجيل صفر وفيات، وإصابة أكثر من 240 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان موقفها الوبائي اليومي، الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوائرها أجرت 1536 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وأضافت، أن "الفحوصات المختبرية الجديدة أثبتت إصابة 246 شخصاً بفيروس كورونا، بينها 2 إصابة في صفوف منتسبي الدائرة".

وأشارت الدائرة، إلى أن "المحافظة شهدت تسجيل صفر وفيات، وتماثل 242 شخصاً إلى الشفاء التام من الوباء".

وتابع البيان، أن "مجموع الاصابات الكلي: 48419، ومجموع حالات الشفاء: 42360، ومجموع الوفيات: 458 ، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5601، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3654".

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