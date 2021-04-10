الكاظمي يستقبل الأمين العام للجامعة العربية ويبحث معه التطورات الإقليمية والدولية

2021/04/10 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وبحث معه آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف القضايا العربية الراهنة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير "أكد أهمية التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية، مؤكدا ان العراق يتطلع الى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة".

وأضاف الكاظمي، أن "العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها".

وبيّن، أن "أمام الجامعة العربية دورا مهما تضطلع به في تعزيز التقارب البنّاء وتجاوز الخلافات، وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة والتي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية ينبغي أن تبقى في أعلى سلم أولوياتنا، لأنها تمثل قضية ضمير ووجدان للعرب وللإنسانية، ولأن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم تاريخي".

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية، احمد ابو الغيط، أن "مؤسسة الجامعة حريصة على دعم العراق في مساعيه السامية هذه،

كما أثنى على الخطوات الشجاعة للحكومة العراقية، لاسيما ما يتعلق بمسار الانفتاح العراقي الحكيم والمتزن على محيطه العربي والاقليمي، وروح المبادرة الإيجابية التي ينتهجها"، بحسب البيان.

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