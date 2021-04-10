رئيس مجلس الوزراء يستقبل الأمين العام للجامعة العربية

2021/04/10 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له،.وجرى خلال المقابلة البحث في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف القضايا العربية الراهنة./انتهى7

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