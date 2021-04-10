استعدادا لحفل الخطوبة.. شاهد كيف ظهرت ابنة الفنانة أصالة نصري (صور)

2021/04/10 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بعد إعلان شام الذهبي خطوبتها عصر اليوم، شاركت منذ قليل صورة لها بفستان أبيض لم تظهر تفاصيله بشكل كبير عبر حسابها على "إنستغرام"، ويبدو أنها تستعد لحفل عشاء خطوبتها.

الجمهور تساءل إن كان العشاء الذي تقيمه شام هو بمناسبة زفافها أم خطوبتها، خصوصاً أنه ليس هناك ما يشير إلى أنه زفاف، لكن يمكن تأكيد أنه حفل عشاء له علاقة بخطوبة شام كون أصالة هنأتها بخطوبتها وليس بزفافها عبر حسابها على "إنستغرام".

وشاركت شام الذهبي فيديوهات لزينة الحفل الذي طغى عليها اللون الأبيض والذي كانت من تنظيم منظمة الحفلات حنان الذي يلجأ اليها عدد من المشاهير في حفلاتهم الخاصة.

كما شاركت صورة لها مع خبيرة التجميل التي اهتمت بتصفيف شعرها ووضعت لها مكياجها.

وكانت شام كشفت عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهي تقبل رأس خطيبها أحمد حين قدم لها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه في مشهد رومانسي.

شام شاركت أيضًا صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة..



ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات..



أحمد وشام".

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