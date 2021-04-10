ريال مدريدخلال 4 أيام.. كورونا يكبد ريال مدريد 15 مليون يورو

2021/04/10 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين][كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد سيخسر 15 مليون يورو خلال 4 أيام، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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