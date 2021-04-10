الحزب الشيوعي وتخنيث الشعب العراقي؟/4 - عبدالامير الركابي

2021/04/10 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي مع عام 1963 وحملة التصفية التي تعرض لها حزب ارض السواد الشيوعي العراقي، بدات عملية تأسيس أخرى، ومختلفه كليا لاعلاقة لها بالاولى واشتراطاتها المتصلة بمناهضة الدولة المفبركة من قبل الاستعمار الإنكليزي، وقاعدة ارتكازها "تغيير نمط ملكية الأرض"، وليس من باب الصدفة العارضة ان يكون "فهد" و "سلام عادل"، الأول المنتفكي، والثاني النجفي، بالضبط كما هو مسار الطورين التشكليين : القبلي، والديني الانتظاري الح ......





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