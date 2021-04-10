"واقعة الكرسي" في أنقرة.. رئيس المجلس الأوروبي يبرر موقفه

2021/04/10 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر أن الحادثة لاقت ردود فعل غاضبة، ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه "ديكتاتور"، وذلك ردا على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

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