الكاظمي وابو الغيط يبحثان ملفات 4 دول

2021/04/10 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، دعم العراق لمبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف القضايا العربية الراهنة".

واكد الكاظمي، حسب البيان، على أهمية "التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية، مؤكدا ان العراق يتطلع الى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة".

وأضاف الكاظمي، أن "العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها"، مبيناً أن أمام الجامعة العربية دورا مهما تضطلع به في تعزيز التقارب البنّاء وتجاوز الخلافات، و تعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة والتي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة".

هذا وشدد الكاظمي خلال اللقاء، على أن "القضية الفلسطينية ينبغي أن تبقى في أعلى سلم أولوياتنا، لأنها تمثل قضية ضمير ووجدان للعرب وللإنسانية، ولأن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم تاريخي".

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، أن "مؤسسة الجامعة حريصة على دعم العراق في مساعيه السامية هذه".

كما أثنى على "الخطوات الشجاعة للحكومة العراقية، لاسيما ما يتعلق بمسار الانفتاح العراقي الحكيم والمتزن على محيطه العربي والاقليمي، وروح المبادرة الإيجابية التي ينتهجها".

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، قد وصل الى العاصمة الاتحادية بغداد صباح اليوم السبت.

PUKmedia اعلام مكتب رئيس الوزراء

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