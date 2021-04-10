2021/04/10 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، يوم السبت، استمرار فرص هطول الامطار في عدة محافظات، مرجحا هدوء الرياح ليلا.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia: ان سحب ركامية رعدية ممطرة تتجه نحو الكويت اولا ثم البصرة خصوصا جنوبها ومتوقع ان تؤثر بزخات امطار رعديه عصر اليوم.

واضاف: ان سحب ممطرة خفيفة الى قطرات تتواجد في شمال البلاد حاليا، مرجحا، ان تستمر فرص الامطار في ميسان وواسط وديالى والسليمانية ومناطق متفرقة من دهوك واربيل وكركوك وصلاح الدين.

وبين، ان تواجد غبار مثار بفعل نشاط الرياح السطحية في مدن البصرة وميسان وواسط، متوقعا، ان تهدأ الرياح ليلا مع استمرارها نشطه في مدينة واسط.

PUKmedia متابعة

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