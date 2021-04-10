الكاظمي يؤكد أهمية التواجد الفعّال للجامعة العربية وتطوير منظومات عملها

2021/04/10 | 15:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف القضايا العربية الراهنة.وأكد الكاظمي، خلال استقباله أبو الغيط والوفد المرافق له، “أهمية التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب …

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