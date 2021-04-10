2021/04/10 | 15:59 - المصدر: عين العراق

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السبت 10 أبريل 2021 | 03:58 مساءً | عدد القراءات : 2

هزة ارضية تضرب دهوك

ضربت هزة ارضية، السبت، قضاء آكري التابع لمحافظة دهوك.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان في بيان، ان"هزة ارضية ضربت قضاء آكري في تمام الساعة 12:04 من مساء اليوم قوتها كانت 3.2 على مقياس ريختر".

واضافت، ان"مركز الهزة تبعد 25 كيلومترا عن مركز القضاء، وكانت على عمق 10 كيلومترات من باطن الارض، فيما لم ترد معلومات عن وقوع اضرار مادية او ضحايا بشرية".

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