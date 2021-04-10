الكلابي لأهالي الانبار: تمسكوا بالحلبوسي ولا تتركوه للصراعات التي تعكس الدمار على الشعب

2021/04/10 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب النائب يوسف الكلابي، اهالي وشيوخ محافظة الانبار، داعياً إياهم لعدم ترك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للصراعات التي تعكس الدمار على الشعب.

وقال الكلابي في تغريدة على “تويتر”، “زرت اليوم الانبار بعد ان شاهدتها وهي مدمرة بسبب الارهاب قبل ٥ سنوات”.

واضاف “قلتها اليوم..



چلبوا بي وتكاتفوا معه، نعم المسؤول الذي يخدم ناسه ويسهر على خدمتهم وانتشالهم من كوارث الارهاب، نعم چلبوا بيه ولا تتركوه للصراعات التي تعكس الدمار على الشعب”.

وتابع “هذا كلامي الذي قلته وادافع عنه”.

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