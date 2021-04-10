العراق يسجل 6779 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/10 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 6779 إصابة جديدة.

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