الحلبوسي: العراقيون جميعاً أصيبوا ببلاء الإرهاب (صور)

2021/04/10 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، أن العراقيين جميعاً

أصيبوا ببلاء الإرهاب.

وقال الحلبوسي خلال استقباله رئيس

تحالف عراقيون عمار الحكيم والوفد

المرافق له في محافظة الأنبار، إن

"الأنبار

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