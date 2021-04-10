فايزر تهدد دولة بتحويل طلباتها من اللقاح إلى دول أخرى في حال عدم تسديد الأموال

2021/04/10 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

هددت شركة “فايزر” الأميركية، يوم السبت، إسرائيل بتحويل شحنات اللقاح المقررة لها إلى دول أخرى، في حال عدم التزام تل أبيب بتسديد ثمن جرعات سابقة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن “شركة فايزر حذرت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، بأن ما لم تصل مستحقاتها السابقة، فسيتم شحن الجرعات إلى مكان آخر”.

وأبلغ أحد المسؤولين في الشركة الأميركية، وزارة الصحة الإسرائيلية: “لسنا فاعلي خير”، بحسب المصادر.

والشهر الماضي، كشفت إسرائيل، لأول مرة عن تكلفة لقاحات فيروس كورونا، التي اشترتها من شركتي “فايزر” و”موديرنا” لتطعيم مواطنيها.

وقالت لجنة المالية بالكنيست (البرلمان)، إن إسرائيل اشترت لقاحات بـ 2.6 مليار شيكل (نحو 605 ملايين دولار)، بحسب قناة “كان” الرسمية.

ويدور الحديث عن تكلفة 47 دولارا لكل شخص تلقى جرعتي لقاح.

وحتى الآن، طعمت إسرائيل 5 ملايين و200 ألف مواطن ضد فيروس كورونا، من بينهم 4 ملايين و300 ألف تلقوا جرعتي اللقاح.

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