2021/04/10 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في عموم البلاد المركز الخبري الوطني.

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