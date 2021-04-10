العراق يسجل 37 حالة وفاة وتراجعاً واضحاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا

2021/04/10 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا لليوم السبت 10 نيسان.

وقالت الوزارة إن العراق سجل في الساعات الـ 24 الماضية 37 حالة وفاة و 6679 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجل العراق في الأيام الأربعة الماضية حصيلة إصابات تزيد عن 7 آلاف يومياً.

ولفت بيان الوزارة إلى تسجيل 4891 حالة تعافٍ من الفيروس ، فيما ارتفع العدد الكلي لمتلقي اللقاح المضاد لكورونا إلى 133047.

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