وزير النقل يتفقد سير العمل وتنفيذ المشاريع في موانئ البصرة

2021/04/10 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أجرى وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم السبت ، بعد وصولهِ محافظة البصرة وافتتاحهِ الطريق الجديد (مدخل الموانئ) جولةً ميدانية تفقدية للاطلاع على سير العمل ومتابعة تطورات مراحل انجاز المشاريع وبناء الارصفة الخمسة العملاقة في مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي .والتقى الشبلي بالشركات المُنفذة للمشاريع في موانئ البصرة منها الشركة الفرنسية cma وشركة لورين للتباحث حول العقود المبرمة معها بشأن تنفيذ وانجاز المشاريع وبالمواصفات العالمية والتقنيات الحديثة وبالمدد الزمنية المتفق عليها .واكد وزير النقل " اهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد من المساعي الحثيثة في انجاز هذه المشاريع المهمة التي تخدم الاقتصاد العراقي وتعُد عصب الحياة للموانئ وشريان مهم يرفد اقتصاد البلد بالإيرادات المالية .وشملت الجولة التي رافقه فيها المهندس طالب بايش الوكيل الفني وعدد من المدراء العامين ، مشروع تحلية ماء ام قصر الذي يعد مشروعا مهما وساندا في البنى التحتية التي تنفذها الوزارة ./انتهى

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