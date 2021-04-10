نائب: الحكومة الحالية وظيفتها إدامة الخراب وتجويع الشعب

2021/04/10 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

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هاجم النائب عن ذي قار ستار الجابري، السبت، قرارات الدولة الراهنة التي تسببت باضرار كبيرة لاغلب شرائح الشعب، اضافة الى ارتفاع اسعار المواد بنسب خيالية ما ادى الى اضطراب احوال السوق العراقية.

وقال الجابري لـ NRT عربية (10 نيسان 2021) ان "نسبة الفقر في ذي قار بلغت أكثر من 40 بالمئة ولا توجد نية للحكومة لمعالجة هذه المشكلة وايجاد فرص عمل لأبناء هذه المحافظة".

وعن ازمة مهندسي النفط وبقية الاختصاصات، اتهم الجابري "الحكومة بعدم الايفاء بوعودها التي قطعتها لهذه الشرائح، ومن بين تلك الوعود امكانية استيعاب اعداد كبيرة من المعتصمين داخل البوابة الالكترونية الخاصة بالاستمارات فضلا عن منح المعتصمين درجات معينة ضمن المفاضلة وذلك تثمينا لمواقفهم واعتصامهم المستمر منذ نحو 10 اشهر".

وعزا النائب، ارتفاع الاسعار في العراق وذي قار تحديدا الى "القرارات غير المدروسة التي تتخذها الحكومة وعجزها عن السيطرة على اسعار السوق"، مبينا ان "بعض المواد ارتفعت اسعارها الى 200 بالمئة وهذا الامر تسبب باضرار كبيرة لاغلب شرائح الشعب العراقي سواء من الموظفين او من الفئات الاخرى".

ودعا الجابري "الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والأمن الاقتصادي الى متابعة الأسعار في السوق ومقارنة أسعار السلع قبل أسعار الصرف على أن لا يرتفع السعر من 10 الى 20 بالمئة كما حصل مع تغيير العملة".

ولفت الى "وجود مطالب بعقد جلسة خاصة من اجل استجواب محافظ البنك المركزي لوضع قرار يلزم الحكومة باعادة النظر بسعر الصرف ورفع الظلم الذي وقع على المواطن العراقي".

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