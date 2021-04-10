نزاع عشائري يتسبب بغلق مرقد ديني والقوات الأمنية تتدخل (صور)

2021/04/10 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

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اغلقت القوات الامنية، السبت، مرقد الامام محمد الحائري في واسط، وذلك على خلفية نزاع اندلع امام المرقد بين عشيرتين.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (10 نيسان 2021)، ان "نزاعا عشائريا اندلع امام مرقد الامام محمد الحائري مما اضطر القوات الامنية الى غلق المرقد امام الزائرين".

واضاف المصدر ان "النزاع حصل بسبب خلاف على قطعة ارض تقع مقابل مرقد الحائري"، مبينا ان "العشرات من المفارز انتشرت على طول الطريق الواصل الى المرقد لمنع الزائرين من الوصول حفاظا على سلامتهم".

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